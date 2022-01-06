Samsun Valisi Zülkif Dağlı vergi bilincine dikkati çekti - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağlı ziyarette Vergi Dairesi Başkan Vekili Metin Uzun'dan bilgi aldı.

Devletlerin temel finansman kaynağı olan verginin, etkin ve sağlıklı bir şekilde toplandığı takdirde ülkelerin büyümesine ve gelişmesine doğrudan etki ettiğini vurgulayan Dağlı, gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkeler incelendiğinde vatandaşların gerçek anlamda vergi bilincine sahip olduğunu vergiyi vazife olarak değil vatandaşlık borcu olarak algıladıklarını vurguladı.

Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de son yıllarda gerçekleştirilen vergi düzenlemeleri ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planlarıyla vergi tahsilatında önemli bir artış sağlanmakla birlikte, ülkemizin kalkınması ve gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılarak, kamu hizmetlerinin topluma daha etkin bir şekilde ulaştırılması ve gelecek nesillerimizin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin toplumun her kesimine verilmesi büyük önem arz ediyor. "

Vatandaşların İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebileceğini hatırlatan Dağlı, "Vergilerini zamanında ödeyen tüm vergi mükelleflerine teşekkür ediyorum. 86 bin vergi mükellefi bulunan ilimizde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip ederek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunan ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayan Vergi Dairesi personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.