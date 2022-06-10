Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi

10.06.2022 14:09
Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde 87 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 87 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İncesu Yalı Mahallesi Taşocağı Sokağı'ndaki bir araç ile 6301. Sokak'ta bulunan depoda arama yapıldı.

Aramada 32 bin doldurulmuş, 55 bin 400 bandrolsüz boş makaron ile 52 kilogram tütün, 935 TAPDK ve GİB bandrolü, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 manuel sigara sarma makinesi ve çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A. ve E.M. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Özden'den sedef hastalarına müjde: 'Artık tedavisi var' Prof. Dr. Özden'den sedef hastalarına müjde: 'Artık tedavisi var' Samsun'dan Ağrı'ya hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktılar Samsun'dan Ağrı'ya hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktılar
Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement