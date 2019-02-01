Samsun'da 9 Aracın Karıştığı Kazada, 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı
1 saat önce
SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi.
SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Samsun- Ankara
yolu Yeşilkent
mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halinde olan 9 araç birbirine girdi. Kazada araçların birçoğu hurdaya dönerken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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