Son Dakika Haberleri: Samsun'da 9 Aracın Karıştığı Kazada, 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Samsun'da 9 Aracın Karıştığı Kazada, 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı

1 saat önce

SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi.

Samsun'da 9 Aracın Karıştığı Kazada, 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı, System.String[]
SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Samsun- Ankara yolu  Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halinde olan 9 araç birbirine girdi. Kazada araçların birçoğu hurdaya dönerken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Ankara, Samsun, Güncel
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