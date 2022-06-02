Samsun'da 9 bin 620 makaron ile 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 9 bin 620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba ilçesinde tekel marketlere kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda şüpheli Y.T'nin (47) aracını Şeyhgüven Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, tütün doldurulmuş bin makaron ve çeşitli markalarda 450 paket kaçak sigara bulundu.

Zanlının ikameti ve evin eklentilerinde yapılan aramada da 8 bin 400 boş ve 220 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.