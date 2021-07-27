Samsun'da 9 bin bandrolsüz makaron ile kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen operasyonda 9 bin bandrolsüz makaron ile kaçak sigara ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 345 paket kaçak sigara ile 9 bin bandrolsüz makaron buldu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.