Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

21.07.2022 23:43
Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüttü.

Samsun Ordu kara yolu Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 940 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü T.Y. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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