Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

21.07.2022 22:16
Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun'da bir araçta arama yapan polis 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Samsun'da bir araçta arama yapan polis 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada değişik markalarda gümrük kaçağı 940 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili T.Y. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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