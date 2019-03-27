Samsun'da 970 Bin 988 Seçmen Sandığa Gidecek

Samsun
'da 970 bin 988 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Samsunlular, büyükşehir belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 64 bin 57 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Samsun'da 970 bin 988 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Samsun'daki seçmen sayısı 64 bin 57 arttı.
Samsun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 46 azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 527 sandık bulunurken, bu seçimlerde 3 bin 481 sandık kurulacak.
- En fazla seçmen İlkadım
'da
Samsun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe İlkadım. 233 bin 87 kayıtlı seçmenin bulunduğu İlkadım'da 710 sandık kurulacak.
İlkadım'dan sonra ikinci sırada 426 sandık ve 138 bin 261 seçmenle Atakum
, üçüncü sırada da 388 sandık ve 109 bin 857 seçmenle Bafra
geliyor.
28 sandık ve 6 bin 765 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Yakakent
'te olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Alaçam
93 20 bin 611 Asarcık
56 12 bin 452
Atakum 426 138 bin 261 Ayvacık
65 16 bin 469
Bafra 388 109 bin 857 Canik
224 68 bin 370 Çarşamba
366 101 bin 689 Havza
149 31 bin 238
İlkadım 710 233 bin 87 Kavak
109 17 bin 106 Ladik
81 13 bin 867 Salıpazarı
75 17 bin 935 Tekkeköy
143 39 bin 174 Terme
215 57 bin 187 Vezirköprü
276 66 bin 866
Yakakent 28 6 bin 765 19 Mayıs
77 20 bin 054