Samsun'da açan ayçiçekleri Vezirköprü Ovası'nı sarıya boyadı - Son Dakika

Samsun'da açan ayçiçekleri Vezirköprü Ovası'nı sarıya boyadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ovada ekilen ayçiçekleri, çiçek açmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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