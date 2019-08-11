Son Dakika Haberleri: Samsun'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Samsun'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

1 saat önce

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Samsun'da
Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.
Bazı vatandaşlar, kurban keserken kazayla ellerinden ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kurbanlık hayvanları kesmek için yatırmak isterken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştuğu bildirildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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