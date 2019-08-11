SAMSUN'DA ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı. Kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, hastanede tedaviye alındı. Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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