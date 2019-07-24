Son Dakika Haberleri: Samsun'da acı olay
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da acı olay

52 dakika önce

Samsun'da bir anne vitesteyken aracını çalıştırmak isterken kazara 2,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Samsun'da acı olay, System.String[]
Samsun'da bir anne vitesteyken aracını çalıştırmak isterken kazara 2,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Ayşe Baştürk (37) park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Ailesi tarafından aynı araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Erdem Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Baştürk, Samsun, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 29 yaralı Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı İzmir'de yol verme kavgasında dövülen baba hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da acı olay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]