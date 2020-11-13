Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi yapıldı, 'Yasağa uymayacağım' diyen kadın pes dedirtti - Son Dakika

Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi yapıldı, 'Yasağa uymayacağım' diyen kadın pes dedirtti

SAMSUN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı. Sigara yasağından haberi olmayanlar, uyarıldı, sigaralar söndürüldü. Yasağa kimsenin uymayacağını iddia eden Eyşan Terzi (38), "Kişi kendinden bilir işi, ben bu yasağa uymayacağım, çok kişinin de uyacağını düşünmüyorum" dedi. İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 İl Valiliğine gönderilen ' Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Samsun'da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.'GİZLİ İÇMEYE DEVAM EDECEĞİM?Genelgeyi dün akşam okuduğunu ifade eden Eyşan Terzi (38), ??Günde bir paket içiyorum, tiryakiyim ve gizli gizli içmeye devam edeceğim. Tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını düşünüyorum fakat etkili olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi ben gizli gizli içmeye devam edeceğim. Kişi kendinden bilir işi, ben bu yasağa uymayacağım, birçok kişinin de bu yasağa uyacağını düşünmüyorum" dedi.'SİGARA KULLANSAYDIM KURALA UYMAZDIM?

Sigaradan önce uygulanması gereken tedbirler olduğunu ifade eden Davut Memişoğlu da (32), "Ben sigara kullanmıyorum ama kullansaydım da kurala uymazdım. Koronavirüsten kaynaklı bazı yasakların, tekrar gündeme gelmesi için getirildiğini düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum ve tıklım tıklım yolculuk yapıyoruz. Maske taksak da virüsün bulaşmasına tam olarak engel olunabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.