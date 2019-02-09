Son Dakika Haberleri: Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası Başladı

Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası Başladı

14 dakika önce

Samsun'da Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası başladı.

Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası Başladı, System.String[]
Samsun'da Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası başladı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 13 ilden kız ve erkeklerde 513 sporcu katılıyor.

14 yaş altı erkekler kılıç ve 10 yaş altı erkekler epe müsabakalarıyla başlayan turnuvada 10, 12 ve 14 yaş kategorilerinde sporcular mücadele ediyor.

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Yılmaz Portakal: "4 bin eskrimciden 3 bini 10 ile 14 yaş grubundan"

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, turnuvayı 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü dolayısıyla organize ettiklerini söyledi.

Federasyon olarak son iki yıldır tarihlerinin en önemli başarılarına imza attıklarını dile getiren Portakal, "Üst üste gelen bu başarılar sonucunda ülkemizde her geçen gün daha fazla çocuk sporcu eskrimle tanışma fırsatı buluyor. Türkiye'de 4 bin eskrim sporcusu var ve bunun 3 bini 10 ile 14 yaş grubundan. Çocuk yaşta eskrim sporuna ilginin artması, gelecekte bu sporda önemli başarılara imza atmamızı sağlayacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Spor
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