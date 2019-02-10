Son Dakika Haberleri: Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi

Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi

32 dakika önce

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Açık Eskrim Turnuvası sona erdi.

Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Açık Eskrim Turnuvası sona erdi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 13 ilden 513 sporcu katıldı.

Turnuvada kızlar 10 yaş altı kategorisinde Bursa ferdi sporcusu Irmak Şenoğlu, 12 yaş altı kategorisinde Bursa ferdi sporcusu Duru Kırsırtlı ve 14 yaş altı kategorisinde ise Zonguldak ferdi sporcusu Ayşe Betül Doğan altın madalya kazandı.

Erkeklerde ise 10 yaş altı kategorisinde İstanbul Parat Ripost Spor Kulübü sporcusu Uluç Eke Güven, 12 yaş altı kategorisinde Bursa ferdi sporcusu Arda Tanerler ve 14 yaş altı kategorisinde Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu İsmail Tuna Biçicioğlu şampiyon oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Türkiye, Samsun, Spor
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