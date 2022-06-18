Açık liseyi bitiren 50 yaşındaki kadın YKS'ye kızıyla girdi - Son Dakika
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Açık liseyi bitiren 50 yaşındaki kadın YKS'ye kızıyla girdi

18.06.2022 11:26

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Müberra Erdoğan, liseyi açıktan tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızıyla aynı binada girdi.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Müberra Erdoğan, liseyi açıktan tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızıyla aynı binada girdi.

Özel bir firmada çalışan Müberra Erdoğan, çocukluk yıllarında annesinin hastalığı nedeniyle kardeşlerine bakmak için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi.

Evlendikten sonra eşinin de desteğiyle önce ortaokulu, geçen yıl da liseyi açıktan tamamlayan Erdoğan, 20 yaşındaki kızı Merve Erdoğan ile aynı binada YKS'ye girdi.

Müberra Erdoğan, AA muhabirine, eşinin kendisine "İlkokulu bitirdin, ortaokul ve liseyi de bitirirsin, bunu başarabilirsin." diye sürekli destek olduğunu söyledi.

Eşinin desteğiyle ortaokul ve lise diplomasını aldığını belirten Erdoğan, kızıyla aynı anda üniversite sınavına girmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Büyük hedefleri olmadığına işaret eden Erdoğan, "Tek amacım bu duyguyu yaşamak ve kızıma destek olmaktı. Bunu başardığımdan dolayı çok mutluyum. Farklı bir duygu. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki istesin." dedi.

Merve Erdoğan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğunu anlatarak, "Hukuk okumak istiyorum. İnşallah hukuk fakültesi kazanmak için sınava giriyorum." ifadesini kullandı.

Müberra Erdoğan'ın eşi Ali Erdoğan ise eşinin her zaman okumak istediğini vurgulayarak, "Ailece eşimin arkasında durduk, Bizden aldığı cesaretle buralara geldi. Eşim ve kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Açık liseyi bitiren 50 yaşındaki kadın YKS'ye kızıyla girdi - Son Dakika

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