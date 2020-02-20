Samsun'da acil çağrıları tek merkezde toplama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Samsun'da acil çağrıları tek merkezde toplama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen tüm acil çağrı ihbarlarının tek merkezde toplanması çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Samsun'da acil çağrıları tek merkezde toplama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen tüm acil çağrı ihbarlarının tek merkezde toplanması çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı 1. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Kaymak'ın başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kuruluş süreci ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymak, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında tüm personele eğitim verildiğini, 20 Kasım 2019'da da 112 ambulans ve 156 jandarma çağrılarının çağrı merkezi tarafından alınmaya başlandığını anlattı.

Emniyet çağrı yönlendirme personeline de 112 Acil Çağrı Merkezi Yeni Nesil Yazılımı'nın anlatıldığını belirten Kaymak, şöyle devam etti:

"Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat birimimiz, Bakanlığımızın belirlediği tarihte devreye alınacaktır. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı acil çağrı hizmetleri ve Acil Çağrı İl Koordinasyon Kurulunun uygun göreceği kurumlar eklenerek proje tamamlanacaktır. Proje tamamlandığında Samsun il sınırlarındaki tüm çağrı alıcı kuruluşlar 112'de tek çatı altında toplanmış olacaktır. Vatandaşımız, tek numara ile devletin tüm çağrı alıcı kurumlarına ulaşmış olacaktır. Vatandaşımızın yaşamını olumsuz etkileyen olaylar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonunda çözülecektir."

Kaymak, merkeze gelen çağrıların yaklaşık yüzde 85'inin asılsız çağrılardan oluştuğuna değinerek, bunun kurumun asli görevini yapmakta sıkıntıya yol açtığını kaydetti.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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