Samsun'da adliyelere gelenlerin elleri dezenfekte edildi, ateşleri ölçüldü - Son Dakika
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Samsun'da adliyelere gelenlerin elleri dezenfekte edildi, ateşleri ölçüldü

6 saat önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başlandı.

Samsun'da adliyelere gelenlerin elleri dezenfekte edildi, ateşleri ölçüldü, System.String[]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı ve Samsun Barosu Başkanının katıldığı toplantıda alınan ek önlemler kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Adalet Sarayı binalarına girişlerde personel görevlendirildi.

Maske ve eldiven takan personel, adliye binalarının giriş kapılarında, vatandaşlara, avukatlara ve mesaiye gelen personele dezenfektan ve kolonya sunarak ellerini dezenfekte etmelerini istedi.

Giriş yapanlar, ateşleri ölçüldükten sonra X- Ray cihazına yönlendirildi. Cihazdan geçirilen vatandaşlar, detaylı aramanın ardından binalara giriş yapabildi.

Adliyede görevli polis memurları, özel güvenlik elemanları ile ön büro memurlarının, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Başsavcılıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, dezenfekte işlemleri tamamlanan adalet binalarına giren hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşların, tek noktadan geçerek ateş ölçer cihazla vücut ısılarının ölçüleceği, 37,5 derece ve üzeri ateşi olanların sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği, ziyaretçi kabulünün ise zaruret olmadıkça yapılmayacağı duyurulmuştu.

Başsavcı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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