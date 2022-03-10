Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser - Son Dakika
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Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser

10.03.2022 16:45
Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele yönelik konser düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele yönelik konser düzenlendi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, adliyenin kadın personeli koktelyde buluştu.

Programda Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası, Türk Sanat Müziği Konseri verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen, Ankara'daki programlarından dolayı etkinliğe katılamayan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın selamını ileterek, personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Cumhuriyet, Samsun, Konser, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser - Son Dakika


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