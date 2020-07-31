Samsun'da Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda bayram namazı kılındı - Son Dakika

Salgın hastalık riskine karşı meydan tamamen dezenfekte edilirken sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi.

Meydandaki bayram namazına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.

Samsun 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bayram namazı Canik ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı 'nda kılındı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:59

Kaynak: AA

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı

Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı

Kurban keserken elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu

Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi