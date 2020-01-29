Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "Afetlere Hazır Ol Projesi" kapsamında "İlkyardım Uygulamalarını Öğren" programı düzenlendi.

AFAD Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa katılan Vali Osman Kaymak, afet bilincini ve ilk yardım konusunu çok önemsediklerini, bu konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna, afetlere karşı eğitimli ve hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Vali Kaymak, şunları dile getirdi:

"Afet bilincini çok önemsiyoruz. Önceden hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Afet ve acil durum eğitimi ilk yardım eğitimi alınmasını önemsiyoruz. Okullarda, kurumlarda ve mahallerde herkesin eğitim alması önemli. Bir kazada uygulayacağınız ilk yardım hayat kurtaracak. Bunun için bu konulara hassasiyet gösterelim."

Daha sonra, proje kapsamında, Samsun Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi tarafından 9-13 yaş arası 25 çocuğa yönelik temel ilk yardım eğitimi verildi.