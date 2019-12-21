Samsun'da "Afrika'da bilim geleneği Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da "Afrika'da bilim geleneği Konferansı" düzenlendi

6 saat önce

Samsun Üniversitesince (SAMÜ) Afrika'da Bilim Geleneği Konferans gerçekleştirildi.

Samsun'da

Samsun Üniversitesince (SAMÜ) Afrika'da Bilim Geleneği Konferans gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Çad nezdinde eski N'Djamena Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin Afrika'ya bakış açısının farklı olması gerektiğini söyledi.

Osmanlı Devleti'nin Afrika'ya sağladığı katkıların bütün dünya tarafından bilindiğine işaret eden Kavas, "Türkiye olarak Afrika'ya bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Türkiye'nin Afrika'da olması gerekiyor. Türkiye, sömürgeci devletlerin aksine sömürmek için değil, sorumluluk hedefiyle Afrika'da olmak zorundadır." dedi.

Tarihsel süreçte Avrupa'nın zengin doğal kaynaklara sahip olmak için Afrika'ya yöneldiğini ancak karşılarında Osmanlı Devleti'ni bulduklarını anlatan Kavas, "Osmanlı'nın orada bulunuş amacı da oradaki insanları diğer devletlerden korumaktı. Bugün baktığımızda Afrika toprakları zengin, orada yaşayan Afrikalılar fakir, Avrupa toprakları fakir, Avrupalılar ise zengin. Bu durum iyi analiz edilmelidir." diye konuştu.

Kavas, günümüzde Çin, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinin Afrika'daki etkisini giderek artırdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Afrika ile akademik ve eğitim alanında daha fazla birliktelik ve çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Konferansa Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.

Türkiye, Samsun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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