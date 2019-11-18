Son Dakika Haberleri: Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Atakum'un ilçesinde otomobilin ağaça çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Atakum'un ilçesinde otomobilin ağaça çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçenin Küçükkolpınar Mahallesi'nde D.V. idaresindeki 55 SY 795 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.Ö. Y.G ve O.G. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Sosyal Bilimler Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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