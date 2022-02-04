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Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı

04.02.2022 08:42

Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzin Odabaş idaresindeki 52 BE 940 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Güzin Odabaş, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı

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Atatürk Bulvarı, Tekkeköy, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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