Ağzına demir teli bağlanan eşek, baba ve kızı tarafından kurtarıldı (2) - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde ağzı demir teli ile bağlanan eşek, baba ve kızı tarafından kurtarıldı.

Kırsal Kavakavuk Mahallesi'nde yaşayan Tunay Kurt ve 9 yaşındaki kızı Eylül, boş arazide başıboş halde dolaşan bir eşeğin ağzının demir teli ile bağlanmış olduğunu gördü.

Eşeğin ağzındaki demir teli çözen Kurt ve kızı, daha sonra hayvana ot ile yiyecek verdi.

Tunay Kurt, eşeğin ağzındaki demir teli çözerken çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Eylül Kurt, AA muhabirine, evlerinin balkonundayken bir eşek gördüğünü, sevmek için yanına gidince ağzının bağlı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Evlerine getirdikleri hayvanın korkup kaçtığını anlatan Kurt, "Sonra yakalayıp ağzını çözdük, karnını doyurduk. Adını da 'Pamuk' koydum. Eşeğe kötü davranmışlar, o yüzden hala korkuyordu. Hayvan sevgisi olmayan kimsede insan sevgisi hiç olmaz." ifadesini kullandı.