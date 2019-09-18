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Samsun'da Ahilik Haftası kutlamaları

1 saat önce

Samsun'da Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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Samsun'da Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün bin yıllık bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

Ahiliğin esnaf arasındaki dayanışmayı ve esnafın gelişimini hedeflediğine işaret eden Kaymak, "Şu an yaşanılan birçok sıkıntı, ahilik kültüründeki kurallara uyumamaktan geliyor. Bu tamamen bir ahlak öğretisi. O yönüyle dürüstlük, paylaşma, hoşgörü, sevgi, işinde müşteriyi aldatmadan işini düzgün yapmak, zorda olana yardım etmek, esnafın kendi arasındaki dayanışma... Bugün tüm dünyanın özlediği iş barışı iş ahlakıdır ahilik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Miras Halk Dansları Halk Oyunları Topluluğu Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünce Samsun yöresi halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende ilin ahisi seçilen Hüseyin Erdem, kalfası Murat Polat ve çırağı İrem Öksüz'e kaftan giydirilerek protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.

Törene Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ile davetliler katıldı.

Ahilik Haftası, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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