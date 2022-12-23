Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.