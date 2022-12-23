Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika
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Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında

23.12.2022 16:23

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boş bir arazideki ahşap kutunun içinde erkek cesedi bulundu. Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Samsun'da ahşap kutu içerisinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika
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