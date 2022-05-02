Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti - Son Dakika
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Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti

02.05.2022 19:27
Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti

Samsun'da bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Eşiyle tartışan 2 çocuk annesi genç kadın tabancayla kendini karnından vurarak yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda aile ziyareti konusundan tartışma çıktı.

KENDİNİ TABANCAYLA KARNINDAN VURDU

Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu. Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112'yi arayıp yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti - Son Dakika


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