Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Gözüpek (31) akrabası olan Samet Gözüpek'in silahlı saldırısına uğradı. Akaryakıt istasyona sığınan Mahmut Gözüpek burada Samet Gözüpek'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Gözüpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Samet Gözüpek Jandarma JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Kumköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akaryakıt istasyonunda cinayet - Son Dakika

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