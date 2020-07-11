Samsun'da akıl almaz kazalar kamerada - Son Dakika

Samsun'da akıl almaz kazalar kamerada

Samsun'da akıl almaz kazalar kamerada Işık ihlali yapan sürücüler kazalara neden oldu Samsun'da trafik kurallarını hiçe sayarak ışık ihlali yapan sürücülerin yaptığı akıl almaz kazalar Kent Güvenlik Sistemi kameralarına saniye saniye yansıdı.

Samsun'da akıl almaz kazalar kamerada

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Işık ihlali yapan sürücüler kazalara neden oldu

SAMSUN - Samsun'da trafik kurallarını hiçe sayarak ışık ihlali yapan sürücülerin yaptığı akıl almaz kazalar Kent Güvenlik Sistemi kameralarına saniye saniye yansıdı.

Samsun şehir merkezinde bu yılın Haziran ayında meydana gelen bazı trafik kazaları KGS'ye yansıdı. Meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğu kural ihlali sonucu oldu. Görüntülerde sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve dalgınlıkları sebebiyle kazaların meydana geldiği görüldü.

Kaydedilen bir kazada kavşakta bekleyen bir araç ışık ihlali yaptı. O sırada yolda hızla seyreden bir araç kırmızı ışığa dikkat etmeyen diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle iki araç da tramvay yoluna savruldu. Diğer bir kaza da yine ışık ihlali sonucu meydana geldi. Diğer sürücüler ışıklarda yavaşlarken o hızını kesmedi. Kırmızı ışıkta durmadan devam etmeye çalışan araç, yoldan geçen başka bir araca yandan çarparak savurdu.

Diğer kazalarda ise trafik ışıklarına önde bulunan otomobillerin uyması yetmedi. Aynı yolda seyreden araçlardan önde gidenler kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkalarında seyreden araçlar aynı dikkati gösteremedi. Bir kaza kırmızı ışıkta fren yapan araca arkasındaki otomobilin arkadan çarpmasıyla sonuçlandı. Diğer kazada ise hızla gelen araç kırmızı ışıktaki araca çarpmamak için direksiyonu kırarak yolun yanındaki elektrik direğine çarptı.

Işık ihlali yapan sürücülerin bu kazaları saniye saniye kaydedildi.

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da akıl almaz kazalar kamerada - Son Dakika
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