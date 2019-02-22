Samsun'da akıllı telefon üretiyor, 1 ay içinde satışa çıkacak

Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor.

Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefon, iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunulacak.

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