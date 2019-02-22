Son Dakika Haberleri: Samsun'da akıllı telefon üretiyor, 1 ay içinde satışa çıkacak

Samsun'da akıllı telefon üretiyor, 1 ay içinde satışa çıkacak

1 saat önce

Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor.

Samsun'da akıllı telefon üretiyor, 1 ay içinde satışa çıkacak, System.String[]
Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefon, iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:40 

Dubai, Samsun, Ekonomi
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