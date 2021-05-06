Samsun'da akraba evliliği oranı yüzde 7 - Son Dakika

Samsun'da akraba evliliği oranı yüzde 7

06.05.2021 18:38
Samsun'da akraba evliliği oranı yüzde 7, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2020 yılı aile İstatistiklerini göre Samsun'da ADNKS sonuçlarına göre, akrabasıyla evli olan bireylerin oranı yüzde 7 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2020 yılı aile İstatistiklerini göre Samsun'da ADNKS sonuçlarına göre, akrabasıyla evli olan bireylerin oranı yüzde 7 olarak belirlendi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 15-21 Mayıs Aile Haftası kapsamında "Samsun İstatistiklerle Aile 2020" konulu bir basın bülteni hazırladı. Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğa ise hane halkı deniliyor. Samsun'da 2020 yılında hane halkı büyüklüğü 3,22 oldu. Bu rakamla Samsun, Türkiye genelinde 37. sırada yer aldı.

Samsun'da tek kişilik hane halkı oranı yüzde 17,7 oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2020 yılında yüzde 17,9'a yükseldi. Samsun yüzde 17,7 ile en yüksek 49. il oldu. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı oranı ise Samsun'da yüzde 62,3 oldu. Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranında azalma olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2020 yılında yüzde 65,2'ye geriledi. Samsun yüzde 62,3 ile en yüksek 59. il oldu.

Akrabasıyla evli olan bireylerin oranı Samsun'da yüzde 7 oldu.

ADNKS sonuçlarına göre, 2020 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğin de birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,4 oldu. Samsun yüzde 7,0 ile 53. sırada yer aldı.

Samsun'da akraba evliliği oranı 2020 yılında yüzde 2,0 oldu

Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2015 yılında yüzde 4,8, 2020 yılında ise yüzde 3,8 olduğu görüldü. Samsun yüzde 2,0 ile 47. sırada yer aldı.

Hane halkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı

Hane halkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 16,5 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,5 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 3,1 ile eğlence ve kültür oldu.

Geniş ailelerin yüzde 27,7'sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60,0'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının yüzde 12,3'ünün, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yüzde 20,3'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının yüzde 27,7'sinin, çekirdek aile bulunmayan birden 22/2 kişiden oluşan hane halklarının ise yüzde 14,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi. - SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Samsun, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'da akraba evliliği oranı yüzde 7 - Son Dakika


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