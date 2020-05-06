Samsun'da akraba evliliklerinin oranı yüzde 2,2 - Son Dakika
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Samsun'da akraba evliliklerinin oranı yüzde 2,2

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2019 yılında gerçekleşen resmi evlilikler içerisinde birinci derecede kuzenler ile yapılan evlilikleri kapsayan akraba evliliği oranının Samsun'da 2,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Samsun'da akraba evliliklerinin oranı yüzde 2,2, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2019 yılında gerçekleşen resmi evlilikler içerisinde birinci derecede kuzenler ile yapılan evlilikleri kapsayan akraba evliliği oranının Samsun'da 2,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı.


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarından yararlanarak "Samsun İstatistiklerle Aile, 2019" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Hazırlanan bültene göre Samsun'da hanehalkı büyüklüğü azalırken, akraba evliliği oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.


Samsun'da ortalama hanehalkı büyüklüğü azaldı


Samsun'da ortalama hane büyüklüğü 2012 yılında 3,73 iken 2019 yılında bu oran 3,28 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Samsun diğer iller arasında 35'inci sırada yer aldı. İllere göre incelendiğinde; ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,11 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak İlini 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,63 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili 2,68 kişi ile Eskişehir ve 2,71 kişi ile Balıkesir illeri izledi. Türkiye'de İse 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişi olduğu görüldü.


Samsun'da tek kişilik hanehalkı oranı yüzde 16,7 oldu


Tek kişilik hanehalkı oranı Samsun'da yüzde 16,7 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Samsun diğer iller arasında 49'uncu sırada yer aldı. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 26,4 ile Tunceli oldu. Tunceli İlini yüzde 25,7 ile Giresun, yüzde 25,6 ile Gümüşhane izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 9,4 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini yüzde 9,8 ile Van ve Batman izledi. Türki'de ise tek kişilik hanehalklarının oranı yüzde 16,9 olarak gerçekleşti.


Samsun geniş aileden oluşan hanehalkı oranıyla 19. sırada yer aldı


En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranı 2019 yılında Samsun'da 18,4 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Samsun diğer iller arasında 19'uncu sırada yer aldı. İl bazında bakıldığında bu oranın en yüksek olduğu il, yüzde 28 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 26,4 ile Hakkari ve yüzde 23,1 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hanehalkl oranının en düşük olduğu il, yüzde 9,3 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 10,1 ile Çanakkale ve yüzde 10,6 ile Balıkesir izledi. Türkiye'de ise geniş ailelerden oluşan hanehalkı sayısı yüzde 15 olarak gerçekleşti.


Samsun'da resmi evlilikler İçerisinde akraba evliliği yapanların oranı yüzde 2,2 oldu


2019 yılında gerçekleşen resmi evlilikler İçerisinde, birinci derecede kuzenler ile yapılan evlilikleri kapsayan akraba evliliği oranı Samsun'da 2,2 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Samsun diğer iller arasında 50'inci sırada yer aldı. Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde; akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 14,9 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 14,2 ile Siirt ve yüzde 13,9 ile Mardin illerinin izlediği görüldü. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,5 ile Kırklareli olduğu, bu ili yüzde 0,7 ile Balıkesir ve Edirne, yüzde 0,8 ile Bolu illerinin izlediği görüldü. Türkiye'de ise geniş ailelerden oluşan hanehalkı sayısı yüzde 4 olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu, Şırnak, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:33 Kaynak: İHA


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