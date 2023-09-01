Akrabasını öldüren adam, polisten kaçarken intihar etti - Son Dakika

Akrabasını öldüren adam, polisten kaçarken intihar etti

Son Güncelleme: 01.09.2023 11:28

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, akrabasını vurduktan sonra polisten kaçarken intihar etti. Olayda ağır yaralanan kişi de hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi akrabasını tabancayla vurup yaya olarak kaçarken polise yakalanacağını anlayınca kafasına tabancayla ateş açıp intihar etti. Olayda ağır yaralan kişi de kurtarılamadı.

YARALAYIP KAÇTI

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Samsun Yabancılar Pazarı'nda sabah saat 08.45'te ayakkabıcı olan Kemal Yüksel (42), aynı pazarda çadırcı esnafı olan ağabeyinin kayınbiraderi Kadir İş'e (44) tabancayla ateş açarak kafasından ve sol omzundan vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'da Akrabasını Vuran Kişi Polisten Kaçarken İntihar Etti

KAÇARKEN İNTİHAR ETTİ

Kemal Yüksel'in yaya olarak Sahil Yolu'nda Sevgi Kafe istikametine kaçtığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takip eden polis, ekipleri zanlının kaçtığı istikamete sevk etti. Polis aracını fark eden Kemal Yüksel yakalanacağını anlayınca tabancasıyla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri Kemal Yüksel'in hayatını kaybettiği belirledi.

Samsun'da Akrabasını Vuran Kişi Polisten Kaçarken İntihar Etti

YARALADIĞI ESNAF DA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Kadir İş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kemal Yüksel ile Kadir İş'in daha önce kavga ettikleri, esnafın kavgayı ayırdığı, bu bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kemal Yüksel, İntihar, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabasını öldüren adam, polisten kaçarken intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabasını öldüren adam, polisten kaçarken intihar etti - Son Dakika
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