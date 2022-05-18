Samsun'da "Akran arabuluculuğu" eğitimleri tamamlandı

Samsun'da "Akran arabuluculuğu" eğitimini tamamlayan 239 kişiye belgeleri verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) iş birliğinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiddetin önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi amacıyla "Akran arabuluculuğu" projesi hayata geçirildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından belge dağıtım töreni düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Hatice Kumcağız, Atakum Belediyesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerinin iyilik projesi olarak nitelendirdikleri çalışmaya sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü olarak katıldıklarını söyledi.

Atakum ilçesinde 11 ortaokul ve 11 lise olmak üzere 22 okuldaki öğrencilere akran arabuluculuğu eğitimi verildiğini anlatan Kumcağız, "Anlaşmazlık ve çatışma yaşayan gençlerin sorunlarını birbirlerine şiddet uygulamadan yönetebilmelerine destek vermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeyi önemsiyoruz. Bu projede gençlerin sorunlarını barışçıl şekilde nasıl yönetebilecekleri, her iki tarafın lehine nasıl çözüme kavuşturabilecekleri konusunda beceri kazanmaları, kazandıkları becerileri içselleştirerek yaşamlarına uygulamaları hedeflenmiştir." dedi.

Bu sayede bugünün gençlerinin yetişkin olduklarında eşleriyle, meslektaşlarıyla ve diğer iletişim kurdukları bireylerle yaşadıkları sorunlarını müzakere ederek çözebilmelerinin amaçlandığını belirten Kumcağız, "Bu bağlamda projenin bireylerin psikolojik iyilik halinin artırılmasına ve toplum barışına katkı sağlayabileceği söylenebilir. Proje sayesinde üniversitemizde öğrenim gören ve projeye gönüllü olarak katılan aday psikolojik danışmanlar akran arabuluculuğu programı ile tanıştı, uygulamalarda görev aldı, programın etkililiği ile ilgili farkındalık kazandı. İleride görev yapacakları okullara gittiklerinde arabuluculuk programını öğrencilerine başarı bir şekilde uygulayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Daha proje kapsamında eğitimlerini tamamlayanlara belgeleri verildi.