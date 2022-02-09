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Samsun'da "Akran arabuluculuğu" eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Samsun'da "Akran arabuluculuğu" eğitimleri sürüyor

09.02.2022 15:39
Samsun'da "Akran arabuluculuğu" eğitimleri sürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) arasında imzalanan "Akran arabuluculuğu" eğitimi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) arasında imzalanan "Akran arabuluculuğu" eğitimi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ortaokul ve lisede öğrenciler arasında şiddetin önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesinin amaçlandığı projeye OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencileri, aktif olarak katılıyor.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerinin iyilik projesi olarak nitelendirdikleri çalışmaya sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü olarak katıldıklarını söyledi.

Atakum ilçesindeki 11 ortaokul ve 11 lise olmak üzere 22 okuldaki öğrencilere akran arabuluculuğu eğitimi verildiğini anlatan Kumcağız, "Projeyle öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkların bir yetişkine gereksinim duyulmaksızın tarafsız, adil ve eşitlik prensiplerine bağlı kalınarak aynı yaştaki akranlarının yardımıyla barışçıl şekilde çözümlenmesini hedefleniyor. Öğrencilere toplumun temel değerleri başta olmak üzere uzlaşma kültürünün yaygınlaşacağı, empati kurma duygularının pekişeceği, katılımcıların pozitif roller üstlenecekleri çeşitli etkinlik ve eğitimler veriliyor." dedi.

Proje koordinatörü Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzman psikolojik danışmanı Naciye Çavuş Kasik de ortaokul ve liselerde öğrencilere verilen arabuluculuk eğitimlerine yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Akran arabuluculuğu' eğitimleri sürüyor - Son Dakika


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