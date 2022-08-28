Sağanak nedeniyle çevre yolunda bir tır kontrolden çıktı, Samsun- Ordu kara yolunda ise üç ayrı noktada trafik kazası yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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