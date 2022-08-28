Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

28.08.2022 22:24
Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Sağanak nedeniyle çevre yolunda bir tır kontrolden çıktı, Samsun- Ordu kara yolunda ise üç ayrı noktada trafik kazası yaşandı.

Atakum Körfez Mahallesi'nde aracıyla su birikintisinde mahsur kalan kişi vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cağaloğlu Caddesi'nde ise yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle trafikte aksamalar oldu.

Barış Bulvarı'nda sağanak nedeniyle kayan hafif ticari araç manav dükkanına çarparak durabildi.

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Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Halı silkelerken balkondan düştü Halı silkelerken balkondan düştü
Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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