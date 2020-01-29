Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması - Son Dakika

Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması

6 saat önce

Samsun'da ahıra götürülürken kaçan 2 tonluk boğa, sahibini saatlerce peşinden koşturdu.

Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması, System.String[]

Samsun'da ahıra götürülürken kaçan 2 tonluk boğa, sahibini saatlerce peşinden koşturdu. Boğa 10 saatlik bir çalışma sonunda yakalanabildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Kocaman'a ait 2 tonluk 'Yağız' isimli boğa ahıra götürülürken kaçtı. Kaçmanın ardından sahibini ve etraftaki vatandaşları peşinden koşturan boğa, Kurban Bayramlarında yaşanan olayları hatıra getirdi.

Sinirli boğa araçlara saldırarak maddi zarar verirken etrafındaki vatandaşlara ise korku dolu anlar yaşattı. Veteriner Hekim İlhan Demirsoy mahalleye getirildi ve boğaya uyuşturucu iğne yapıldı. Yorgun düşen boğa 10 saat sonra etkisiz hale geldi. Kovalama sırasında eğlencelik görüntüler ortaya çıktı.

"10 SAATTİR YOLLARDAYIZ"

Murat Kocaman, "Boğayı arabaya yükledik. Ahırın kapısına kadar getirdik. Kapıya kadar hiçbir şey yoktu. Sonra birden kaçtı. Mahallemizde kadınları, çocukları kovaladı. Yoldan geçen arabalara zarar verdi. Hayvanın ağzı filan kanadı. Sol göğsü şişti. Sabah 10.00'dan beri yollardayız. Benim kendi kişisel arabamı kaldırdı. Maddi zarar verdi. Sonunda bahçeye sıkıştı. Orada sakinleşsin diye inek getirdik. Ona da biraz saldırdı. Sonra iğneyi yaptık. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Veteriner Hekim İlhan Demirsoy ise "Boğayı gördüğümde normal bir durum olmadığını anladım. Kovalamaca sonunda bahçeye sıkıştırdık. Kas gevşetici uyuşturucu iğne yaptık. Uzaktan iğne atan tüfek olması lazımdı. Biz kendi elimizle vurduk. Kolay olmadı. Sonunda ahıra getirdik" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka/İHA)

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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