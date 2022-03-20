Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

20.03.2022 09:44

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı Samsun'da bin lira alacak yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bin lira alacak yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bin lira alacak yüzünden çıkan kavgada yumrumlar ve silahlar konuştu. Tabancayla vurulan E.C. ile darp sonucu yaralanan B.Ö.hastanelik oldular. E.C. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, B.Ö. ise yine ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan B.Ö.'nün kolunda kırık ve kaburgasında çatlak olduğu tespit edildi. B.Ö. polise verdiği ilk bilgide, " Bin lira borcum vardı. Bu para için bana 4-5 kişi saldırdı. Bende silah yoktu. Bana onlar tabancayla ateş açtı. Ben kimseyi silahla yaralamadım" dedi.

Polis, silahlı saldırıda yaralanan E.C.'nin arkadaşları tarafından kazara mı vurulduğunu, kendi kendini mi vurduğunu veya darp sonucu yaralanan

B.Ö.'nün mü vurduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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