Samsun'da alev alan araçta bir çocuğun öldüğü trafik kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit ve zabıta katibi eşi Emel Yılmaz'ın trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz'ın cenazesi, Giresun'un Tirebolu ilçesine gönderildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne getirildi.

Yılmaz'ın cenazesi burada yıkandıktan sonra cenaze aracıyla memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yağlıkuyumcu köyüne gönderildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Atakum ilçesindeki bir özel okulun 3. sınıfında okuduğu öğrenilen Zehra Yılmaz'ın okulunun idarecileri, sınıf arkadaşları ile Samsun Adliyesinde görevli hakim, savcı ve personel, Tirebolu'daki cenazeye katılmak üzere yola çıktı.

Cumhuriyet savcısı Ümit ve eşi Emel Yılmaz'ın ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavilerinin sürdüğü, cenazeye katılamayacakları öğrenildi.

Yılmaz çiftinin dün memleketleri Giresun'dan Samsun'a döndüğü sırada aracı Emel Yılmaz'ın kullandığı belirtildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Recep Tokur Polis Merkezinde görevli polis memuru Abdurrahman Pelit'in, olay yerinden geçtiği esnada kazaya müdahale ederek savcı Yılmaz'ı araçtan çıkardığı ve elinden yaralandığı bildirildi.

Olay

Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli zabıt katibi Emel Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile Murat Lokumcu idaresindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil, dün Namazlı mevkisinde çarpışmış, çarpmanın ardından alev alan cipte bulunan Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Kazada, sürücüler ile cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz ve diğer araçta bulunan Mustafa Tekin, Asil Lokumcu, Burcu Lokumcu, Gülay Dinar yaralanmıştı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.