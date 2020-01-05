Samsun'da alev alev ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da alev alev ev yangını - Son Dakika

Samsun'da alev alev ev yangını

6 saat önce

Samsun'da bir ev alev alev yandı.

Samsun'da alev alev ev yangını, System.String[]

Samsun'da bir ev alev alev yandı.


Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi Bostanlı mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Karagülle'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler zemin kattaki daire ile birinci katı sardı. Patlama sesi üzerine evin birinci katında bulunan 15 yaşındaki çocuk kendini dışarı atarak ailesine haber verdi. Alevlerin tamamen sardığı evde zaman zaman da patlama meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Son Dakika Haberleri
00:58 'İnşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi - Son Dakika Haber
00:43 Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız karşılık verebiliriz - Son Dakika Haber
00:39 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız - Son Dakika Haber
00:34 Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı - Son Dakika Haber
00:22 Kuşadası'nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 01:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da alev alev ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]