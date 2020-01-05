Samsun'da alev alev ev yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da alev alev ev yangını - Son Dakika

Samsun'da alev alev ev yangını

7 saat önce

Samsun'da bir ev alev alev yandı.

Samsun'da alev alev ev yangını, System.String[]

Samsun'da bir ev alev alev yandı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi Bostanlı mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Karagülle'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler zemin kattaki daire ile birinci katı sardı. Patlama sesi üzerine evin birinci katında bulunan 15 yaşındaki çocuk kendini dışarı atarak ailesine haber verdi. Alevlerin tamamen sardığı evde zaman zaman da patlama meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi

Son Dakika Haberleri
02:12 Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika
02:08 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1) - Son Dakika
02:00 İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti - Son Dakika
01:59 İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ - Son Dakika
01:48 İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 02:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da alev alev ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]