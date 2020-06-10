Samsun'da 'Aleyna Çakır' için eylem - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup kadın, evinde intihar ettiğine ilişkin adli tıp raporu düzenlenen "Aleyna Çakır" takma isimli Sema Esen'in ölümünün aydınlatılmasını istedi.



Gazi Müzesi önünde bir araya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, ellerinde "Aleyna Çakır'a ne oldu?" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına yapılan açıklamayı okuyan Duygu Kasar, "Adı Aleyna Çakır, henüz 19 yaşındaydı. Kendi ayakları üstünde durmaya çalışan, mutlu olmayı isteyen genç bir kadındı. 17 Nisan'da kendisine şiddet uygulayan, daha önceden de şiddet gördüğü, tehditler aldığı birlikte olduğu erkek Ümit U.'dan şikayetçi olmuş, cezalandırılmasını istemişti. Savcılıksa fail Ümit U.'yu, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yapmamış gibi serbest bıraktı. Aleyna bu şiddet olayından sadece 1,5 ay sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 19 yaşında, şiddetten korunmayan Aleyna hayatını kaybetti. Aleyna bu şiddetten korunsaydı, kendisine şiddet uygulayan, tehdit eden erkek serbest bırakılmasaydı Aleyna belki de hayatta olacaktı. Öyle kolayca 'Bu bir intihardır' deyip geçemezsiniz. Aleyna'nın ölümü şüphelidir ve aydınlatılmalıdır" dedi. - SAMSUN