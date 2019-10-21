Son Dakika Haberleri: Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

19 dakika önce

Samsun'da alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün yolu karşıya geçmek isteyen kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün yolu karşıya geçmek isteyen kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan H.(37) idaresindeki 34 YH 0947 plaka sayılı motorsiklet, Bafra ilçesinden Samsun'a gelip dolmuştan inerek yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Nevide Orhan'a (51) çarptı. Kazada, Nevide Orhan ile motosikle yolcu olarak bulunan Burak Muştu (23) yaralandılar. Ağır yaralanan Nevide Orhan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ercan H 'nın alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme AK Parti'den milletvekillerine dikkat çeken uyarı: Danışman ve sekreterleri göndermeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 01:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]