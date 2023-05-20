Samsun'da alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 kişi yaşamını kaybetti

20.05.2023 21:11

Samsun'un İlkadım ilçesinde 213 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün sebep olduğu trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenler Ordu'da toprağa verildi.

19 Mayıs gecesi İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunun 4. kilometresinde saat 02.15'te meydana gelen kazada, ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan (35) idaresindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi. 34 AG 805 plakalı otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ders döndü.

Samsun'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile sürücünün ablası Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak (34) ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatlarını kaybedenler için Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Koztepe Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile burada taziyeleri kabul ederken, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden İbrahim, Kiraz ve 4 yaşındaki kızları Zeynep Lina Çubuk aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi. Emine Ocak'ın cenazesi ise alınan helallik ve cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Sakarya Adapazarı'na gönderildi.

Samsun'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA
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Ağır alkollü sürücü kazaya sebep olurken bir aile yok oldu: 4 ölü Ağır alkollü sürücü kazaya sebep olurken bir aile yok oldu: 4 ölü

Sakarya, İlkadım, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika


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