Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

23.03.2022 12:46
Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, otomobilin alt geçitte beton bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, otomobilin alt geçitte beton bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Sefer Şahin idaresindeki 55 PB 313 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde beton bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 aylık bebek Selim Talha Şahin ile Gülse Kaya (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önce de birçok kazanın yaşandığı alt geçitte son bir haftada 4 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Otomobil, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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