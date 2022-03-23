Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, otomobilin alt geçitte beton bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Sefer Şahin idaresindeki 55 PB 313 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde beton bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 aylık bebek Selim Talha Şahin ile Gülse Kaya (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önce de birçok kazanın yaşandığı alt geçitte son bir haftada 4 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.