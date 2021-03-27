Samsun'da altın işlemeli Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlılardan 4'ü serbest - Son Dakika

Samsun'da, sanduka içinde 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, S.İ, T.T, E.A. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan M.Ş, S.İ, T.T. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.T. ise adliyeye sevk edildi.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda Samsun il sınırında dün 2 araç durdurulmuş, yapılan aramada deri sandukada 2000-2500 yıllık olduğu tahmin edilen, İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağıyla toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirilmiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.