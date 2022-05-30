Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı

30.05.2022 15:37
Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak yapma kararı aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak yapma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, amatör balıkçılığın yaygınlaştığı kentte İlkadım ve Canik ilçelerinde profesyonel balıkçılık yapanların kullandığı barınakların yükünü hafifleterek deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Merkez ilçeler Canik ile Atakum sahilleri boyunca yapılan teknik kıyı incelemesi neticesinde amatör balıkçı tekneleri için mendireği bulunan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mert Plajı alanı seçildi. İlgili bölge müdürlüğü ile iletişime geçilerek resmi müracaat yazısı gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, amatör balıkçı teknelerinin barınak sorununu çözmeye çalıştıklarını belirtti.

İlave barınak yapmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Demir, "Samsun, Karadeniz'in en uzun sahiline sahip deniz şehridir. Amatör balıkçılık da hızla gelişmekte, tekne sayısı artmaktadır. Bunlar için yer lazım. Mevcut barınaklarımızı inceledik. Batı Park Balıkçı Barınağı'nda yer kalmadı. Doğu Park Balıkçı Barınağı ise profesyonel balıkçılara hizmet veriyor. İlave barınak büyük elzem haline geldi. İnşallah bu sorunu da en kısa sürede ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Barınak için Mert Plajı alanını belirlediklerini aktaran Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Yapısından dolayı Karadeniz zor bir deniz. Bu alanlar da teknik incelemeler neticesinde seçiliyor. Dolayısıyla en uygun alan olarak Mert Plajı görülüyor. Süreci Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığımız yürütüyor. Resmi yazımızı DLH'ye gönderdik. Onlar da bizden suyun debisine yönelik bir takım altyapı çalışmaları ve jeolojik araştırmalar yapmamızı, deniz dibi haritaları çıkarmamızı talep ettiler. İlgili firmalardan teklifler alıp, açık ihale yöntemiyle bu teknik çalışmaları yaptıracağız. Elde edeceğimiz verileri ve haritaları tekrar bölge müdürlüğüne göndereceğiz. Daha sonra bunlar değerlendirilecek ve barınak için uygundur veya değildir yönünde bize rapor sunacaklar. Eğer uygun görülürse Mert Plajı'nı başka bir yere taşıyarak, bu alanı amatör balıkçı barınağına dönüştüreceğiz. Bizden 120 teknelik yer talep edilmişti. Lakin başarabilirsek orada 350 tekne bağlanabilecek."

Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı
Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yaşlı adamın parası gasp edildi Yaşlı adamın parası gasp edildi Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement