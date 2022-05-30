Samsun'da amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan amatör balıkçı tekneleri için ilave barınak yapma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, amatör balıkçılığın yaygınlaştığı kentte İlkadım ve Canik ilçelerinde profesyonel balıkçılık yapanların kullandığı barınakların yükünü hafifleterek deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Merkez ilçeler Canik ile Atakum sahilleri boyunca yapılan teknik kıyı incelemesi neticesinde amatör balıkçı tekneleri için mendireği bulunan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mert Plajı alanı seçildi. İlgili bölge müdürlüğü ile iletişime geçilerek resmi müracaat yazısı gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, amatör balıkçı teknelerinin barınak sorununu çözmeye çalıştıklarını belirtti.

İlave barınak yapmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Demir, "Samsun, Karadeniz'in en uzun sahiline sahip deniz şehridir. Amatör balıkçılık da hızla gelişmekte, tekne sayısı artmaktadır. Bunlar için yer lazım. Mevcut barınaklarımızı inceledik. Batı Park Balıkçı Barınağı'nda yer kalmadı. Doğu Park Balıkçı Barınağı ise profesyonel balıkçılara hizmet veriyor. İlave barınak büyük elzem haline geldi. İnşallah bu sorunu da en kısa sürede ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Barınak için Mert Plajı alanını belirlediklerini aktaran Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Yapısından dolayı Karadeniz zor bir deniz. Bu alanlar da teknik incelemeler neticesinde seçiliyor. Dolayısıyla en uygun alan olarak Mert Plajı görülüyor. Süreci Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığımız yürütüyor. Resmi yazımızı DLH'ye gönderdik. Onlar da bizden suyun debisine yönelik bir takım altyapı çalışmaları ve jeolojik araştırmalar yapmamızı, deniz dibi haritaları çıkarmamızı talep ettiler. İlgili firmalardan teklifler alıp, açık ihale yöntemiyle bu teknik çalışmaları yaptıracağız. Elde edeceğimiz verileri ve haritaları tekrar bölge müdürlüğüne göndereceğiz. Daha sonra bunlar değerlendirilecek ve barınak için uygundur veya değildir yönünde bize rapor sunacaklar. Eğer uygun görülürse Mert Plajı'nı başka bir yere taşıyarak, bu alanı amatör balıkçı barınağına dönüştüreceğiz. Bizden 120 teknelik yer talep edilmişti. Lakin başarabilirsek orada 350 tekne bağlanabilecek."