Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar - Son Dakika

Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar

- Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar Samsun'da amatör olta balıkçıları av yaptıkları yerlerin kendilerine kapalı olduğunu ileri sürerek eylem yapıp olta bırakıp basın açıklamasında bulundular.

- Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar

SAMSUN - Samsun'da amatör olta balıkçıları av yaptıkları yerlerin kendilerine kapalı olduğunu ileri sürerek eylem yapıp olta bırakıp basın açıklamasında bulundular.

Samsun Amatör Dost Balıkçılar ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri ile birlikte sosyal medyada balıkçı gurubu temsilcileri ve amatör olta balıkçıları Samsun'da olta ile balık tutacak yerlerinin olmaması üzerine yetkililerden yardım isteyerek eylem yaptılar. Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı yakınında toplanan olta balıkçıları burada eylem yapıp olta bırakıp basın açıklamasında bulundular. SAMBAD Başkanı Yusuf Murat İlerinin de katıldığı eyleme sosyal medyadaki 8 balıkçı gurubu temsilcileri ile birlikte amatör olta balıkçılarından oluşan yaklaşık 75 kişi katıldı.

SAMSAD Başkan Yardımcısı Savaş Küçük yaptığı basın açıklamasında, " Biz amatör olta balıkçıları olarak gönül vermiş bireyleriz. Güzel Samsunumuzun sahil kenarında kıyıdan balık tutamaz durumdayız. Bunun sebebi de uzun yollardan bu günümüze kapatılan avlak sahalarımız. Mendirek ve liman kayalıklarında av yapamaz durumdayız. Bu hobi sıradan bir insan için sadece balık tutmak olarak algılanabilir. Oysa bu hobinin çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, sokak köşelerinden alıkoyalabilecek en güzel hobilerdendir. Bu hobinin insan psikolojisinde ne denli fayda sağladığı psikologlar tarafından tavsiye edildiği herkes tarafından da bilinmektedir. Balıkçı oltayla birlikte tüm dertlerini suya atar. Biz amatör balıkçılar olarak Samsun'da kapatılan sahalarımızdan dolayı Samsun dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da bu hobiye gönül vermiş insanlarımıza ağır maliyetler getirmektedir. Şehrimizin değerli yöneticilerinden kapalı olan avlaklarımızın en kısa sürede tekrar açılıp biz amatör olta balıkçılarına serbest bırakılmasını arz ve talep ediyoruz" dedi.

Olta balıkçıları ortalarını yere bırakıp alkış tutup yetkililerden yardım istediklerini belirterek eylemlerini sona erdirdiler.

Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar
Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar

DOST Partisi, Samsun, Canik, Balık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da amatör olta balıkçıları eylem yaptılar - Son Dakika

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