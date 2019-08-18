Son Dakika Haberleri: Samsun'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Samsun'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

Samsun'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Samsun'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Vanlı idaresindeki 55 EJ 194 plakalı 112 Acil Servis ambulansı ile 55 VE 360 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ambulansta görevli sağlık personeli Kadriye Ay ile kamyonette bulunan Muharrem Abay yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kadriye Ay, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı
Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 13:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]